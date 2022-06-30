المعتدي على الممرضتين ببني مسوس أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس

يمثل اليوم الخميس، امام وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس قاتل الممرضة ببني مسوس و اصابة زميلتها من اجل الاستماع و التحقيق معه بخصوص ارتكاب جريمته الشنعاء هذا بعدما تم القاء القبض عليه من طرف مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة بالشرطة القضائية ببني مسوس

بعد أقل من 24 ساعة من اقترافه لجريمة ، ومباشرة بعد فتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة بئرمرادرايس ، الجاني يبلغ من العمر 31 سنة، يقيم بسيدي يوسف ، مع استرجاع أداة الجريمة.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، فإن الجاني في وقت لاحق، قام بارتكابه في وقت سابق جريمة مشابهة في برج منايل بعدما اعتدى على طبيبة وحاول قتلها.

لتنجو الطبيبة الضحية بأعجوبة من الموت، فيما قدمت والدة الجاني شهادة طبية تزعم فيها أنه مريض عقليا و يعاني من اضطرابات نفسية و عصبية بعد وفاة والده

كما كشفت مصادر جد موثوقة لها صلة بالتحقيق “للنهار” ان الجاني الموقوف ،إعترف أمام مصالح الشرطة القضائية بارتكابه لجريمته الشنعاء و قد سلم لذات المصالح سلاحه الأبيض الذي استعمله في قتل و طعن الضحيتين ، مقابل تبوث تقرير الذي قامت به الشرطة العلمية من خلال اخضاعه للفحص بمخبر الشرطة العلمية بشانطوناف و اخد عينة دم من مسرح الجريمة و المتعلق ب”adn ” انه يعود فعلا من الى القاتل ،في انتظار تقديمه بعد لحظات امام وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس .