المعتدي على محلات بئر خادم مهدد بـ10 سنوات حبسا

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس اليوم الأحد توقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً و1 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الموقوف المدعو (س.س). سارق المحلات التجارية تحت طائلة التهديد بمنطقة بئر خادم غربي العاصمة.

في حين تم متابعة المتهم في قضية الحال بجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وجنحة التهديد. بالقتل طبقاً للمواد 350 مكرر و54 مكرر3 ، 266 ، 284 و 285 من قانون العقوبات.

كما تم تقديم المتهم أمام الجهة القضائية ذاتها للمثول للمحاكمة بقسم الجنح بعدما تم ايداعه الحبس. على إثر رصد مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنصرم. يظهر فيه المتهم ذاته يرتدي قميص أصفر اللون وهو يقتحم محل ببلدية بئر خادم. يحمل بيده سلاح أبيض من نوع سيف من الحجم الكبير بغرض السطو على صاحب المحل تحت طائلة التهديد.

وأثار مقطع الفيديو محل الجريمة استياء وغضب الرأي العام، خاصة وأن الجريمة نفذها المتهم في وضح النهار أمام أعين المارة

ولدى مواجهة المتهم عن التهم المنسوبة إليه، أعترف أنه فعلا بيوم الوقائع كان يحمل سكينا من الحجم الكبير. حيث صال وجال وسط مدينة بئر خادم أين يقع مقر سكناه. ودخل الى المحلات التجارية، لكنه لم يقصد إذاء الضحايا جيرانه -على حد قوله- مُقرا أن سبب ما أقدم عليه هو تواجده. تحت تأثير المخدرات ملتمسا العفو من ضحاياه الذين حضروا الجلسة للتأسس كأطراف مدنية للمطالبة بتعويضات مالية جراء الضرر الذي لحق بهم.

وبالعودة الى ملابسات القضية، انطلقت وفقا لشكوى أمام مصالح الدرك الوطني ببئر خادم تقدم بها مجموعة من أصحاب المحلات الواقعة بهذه البلدية. بخصوص واقعة تعرضهم لسرقة مداخيلهم اليومية من مرتادي هذه المحلات. و ذلك باستعمال سلاح أبيض كان يحمله الفاعل.

كما تمت هذه السرقات في يوم واحد وعلى التوالي، وعليه تداول مقاطع فيديو لكاميرات المراقبة. لهذه المحلات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها المسمى “س. سهيل”. وهو يدخل محلات الضحايا وبحوزته سكينا كبير الحجم مشهراً إياه في وجه هؤلاء الضحايا من أجل سلبهم أموالهم و الاعتداء عليهم.

وفور علم نيابة الجمهورية بهذه الوقائع أمرت بفتح تحقيق مستعجل جدا وتوقيف الفاعل وتقديمه أمام ذات الجهة القضائية من طرف رجال الدرك الوطني.

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