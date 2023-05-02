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المعتدي على محل بـ”القبة” خلال إستجوابه.. “كنت راح نكسرلو راصو ماشي غير الحانوت”

بقلم النهار أونلاين
المعتدي على محل بـ”القبة” خلال إستجوابه.. “كنت راح نكسرلو راصو ماشي غير الحانوت”
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