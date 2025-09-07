المعرض الإفريقي للتجارة البينية: والي الجزائر يستقبل وفدًا إفريقيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي وفدًا من رؤساء حكومات الأقاليم المحلية لكل من جنوب إفريقيا، كينيا ونيجيريا، وذلك بمقر الولاية وبحضور السلطات المحلية.

ويأتي هذا في إطار إثراء فعاليات المعرض الرابع للتجارة البينية الإفريقية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم خلال مراسم الاستقبال، التأكيد على أن هذا الموعد القاري لا يقتصر على كونه تظاهرة اقتصادية، بل يمثل تجسيدًا للوعي الجماعي لبناء قارة إفريقية متكاملة وفاعلة، وفق الرؤية التي أكد عليها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتم إبراز موقع الجزائر العاصمة وما تتوفر عليه من إمكانيات تجعلها بوابة إفريقيا على المتوسط، وفضاءً مفتوحًا للاستثمار والشراكة، مع تقديم لمحة عن النظرة الاستراتيجية لتطوير العاصمة في أفق سنة 2040، المبنية على أربعة مخططات كبرى: الأبيض، الأزرق، الأخضر والأصفر.

كما تخلل اللقاء مداخلات أشاد من خلالها ممثلو الوفد الإفريقي بالمشاريع الاستثمارية والبنى التحتية الكبرى التي تعرفها العاصمة الجزائرية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بين بلدان القارة.