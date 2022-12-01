المعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة من 6 إلى 9 مارس 2023

أعلنت مؤسسة “تادامسا إكسبو” عن تنظيم النسخة الثانية من “بيفالج – ®️BEVALG” للمعرض الدولي لصناعة المشروبات في قصر المعارض “سافكس”، الجزائر العاصمة، في الفترة الممتدة من 06 إلى 09 مارس 2023.

وحسب بيان للمؤسسة فإن تنظيم هذا الصالون جاء بعد نجاح الطبعة السابقة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات “بيفالج – ®️BEVALG”، و نظرا للحماس الذي ساد بين المشاركين من القطاعين العام و الخاص. حيث تنظم هذه الطبعة بصيغة مطوّرة. وهذا بإدراج كل الأغذية السائلة، بالنظر إلى الطلب المتنامي على هذه المنتجات من قبل الشركات و كذا الزوار. لاسيما المهنيين منهم. فيما تمّ توسيع مساحة العرض الخاصة بالصالون بثلاثة أضعاف مقارنة بالنسخة السابقة.

و تعتبر التظاهرة الاقتصادية الدولية “بيفالج – ®️BEVALG” الوحيدة من نوعها في مجال صناعة المشروبات و الأغذية السائلة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. ما يجعله بمثابة فرصة سانحة لمهنيي القطاع من أجل إبراز قدراتهم و إمكاناتهم أمام الزوار المهنيين. كما تعد فرصة لإبرام شراكات واتفاقيات بين المحترفين. بما يسمح في ترقية جودة و نوعية منتجاتهم، و إيصالها نحو الأسواق الخارجية.

و مع عملية التوسيع التي شملت مساحة العرض، تمّ الفصل بين مساحة العرض المخصصة للمهنيين، تحت تسمية “BEVALG pro”. وهو جناح موجه خصيصا للمهنيين ومحترفي قطاع صناعة المشروبات و الأغذية السائلة. أين يمكن للزائر إيجاد أحدث تكنولوجيات القطاع. بدءا من المادة الأولية.

أما جناح “BEVALG Show”، فهو فضاء مخصص للزوار من الجمهور العريض، يسمح لهم باكتشاف كافة المنتجات الجديدة من مشروبات غازية و عصائر. مياه معدنية، و كذا كل أنواع القهوة و الشاي و الحليب و مشتقاته، إلى جانب مشروبات الطاقة. و كل ما تعلّق بالأغذية السائلة مثل الزيوت الغذائية و العسل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور