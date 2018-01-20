“المعركة الأخيرة” بين زطشي وقرباج في سطيف!

يُجهز، خير الدين زطشي ومحفوظ قرباج نفسيهما في الساعات القليلة الماضية، إستعدادا لـ”معركة الحسم” بينهما، يوم غد الأحد، بمدينة سطيف.

وسيدخل الرجلان إجتماع المكتب الفيدرالي على أُهبة الإستعدادا للصراع الذي سيتجدد بينهما لامحالة، بعد تأهيل لاعبي وفاق سطيف رغم الديون.

وسيعمل رئيس “الفاف” لفرض منطقه على غريمه بعد تجاوزه قانونا هو من إقترحه، ولم يتم العمل به سوى منذ أسابيع.

ويأمل زطشي الحصول على تنازلات كبيرة من قرباج، ودفعه لعدم التدخل لا من قريب ولا من بعيد في مشاكل “الفاف”.

ومن جهته، وجد رئيس الرابطة الوطنية، نفسه محصورا في الزواية، باحثا عن سُبل للخروج سالما من معركة قد تُطبيح به.

يذكر في الأخير الى أن إجتماع المكتب الفيدرالي، غدا الأحد، سيكون ساخنا لامحالة بسبب “الخالوطة” الواقعة بين “الفاف” والرابطة والأندية.