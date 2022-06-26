المعلق الرياضي بومدين بوجمعة يخفق في امتحان شهادة المتوسط

أخفق المعلق الرياضي الجزائري، بومدين بوجمعة، المشبة بمواطنه حفيظ دراجي، في الحصول على شهادت التعليم المتوسط.

وكتب بومدين بوجمعة، اليوم الأحد، عبر حسابه الخاص على “فايس بوك”، منشور أبدى من خلاله خيبته، أين كتب.

“تمنيت اسعادكم لكني لست أهلا للرياضيات، والفيزياء، بعد هذا العمر، لكن لن أقف عند هذه المرحلة، ولن أخلق الأعذار لنفسي”.

كما أضاف: “أشعر بالإنكسار لكن ليست هذه هي المرة الأولى، وسأحاول تجاوز هذه الخيبة بالعمل من جديد”.