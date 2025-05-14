المعلومات المتداولة حول اغتصاب 40 طفلا بوهران.. وزير العدل يكشف الحقيقة

قدّم وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة توضيحات حول المعلومات المتداولة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة باغتصاب. “40 طفلا بولاية وهران” من طرف شخص. وتوقيف موظف بوزارة بحوزته كمية من المخدرات وهواتف نقالة.

وأوضح في هذا الإطار أن الخبر الأول يتعلق بشخص هو حاليا “محل تحقيق قضائي” و أن القضية “تتعلق بضحية اغتصاب واحدة إلى حد الآن”. و بخصوص الخبر الثاني. أفاد الوزير أن الموظف (سائق) كان بحوزته “79 غراما” من المخدرات. وهاتفين نقالين و كان متواجدا في سيارته الخاصة عكس ما تم تداوله.