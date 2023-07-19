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الرياضة

المعلّق رؤوف خليف يعلن انضمامه إلى القنوات السعودية

بقلم عزيز طالبي
المعلّق رؤوف خليف يعلن انضمامه إلى القنوات السعودية
خليف
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كشف المعلّق التونسي الشهير رؤوف خليف، اليوم الخميس عن انضمامه الرسمي إلى شبكة قنوات “اس اس سي” السعودية.

كما أكد عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك” أنه سيعد التجربة الجديدة في مشواره الإعلامي، و ستكون انطلاقته بالتعليق من السعودي على كأس العرب للأندية الأبطال كأس الملك سلمان.

ويأتي قرار رؤوف خليف بعد الموافقة على عرض شبكة “اس اس سي” السعودية بعدما انتهى مشواره مع قنوات “بيان سبورتس” القطرية إثر بلوغه سن التقاعد.

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