المعلّق عصام الشوالي يحجب صفحته الفايسبوكية عن الجزائريين

قام معلّق قناة “بي أن سبوترس” القطرية عصام الشوالي بحجب صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

حدث ذلك، بعد الصدام الذي حصل بينه وبين الجماهير الجزائرية بعد وقوعه في بعض الأخطاء التعليقية، خلال مباراة الجزائر ومصر. في المباراة القوية من منافسة كأس العرب.

ويبدو أن الشوالي لم يستطع تحمل الضغط الذي مورس عليه من قبل المعلّقين الجزائريين على صفحته، وحمّلوه مسؤولية خطئه الذي صنع الحدث مؤخرا.

كما قام، الشوالي بتوديع الجماهير العربية عبر صفحته الرسمية على “التويتر”، وقرّر التنقل مباشرة إلى تونس بسبب مرض والده.

إلى جانب ذلك، شكر المسؤولين عن القناة القطرية بالتجاوب مع طلبه بشكل إيجابي.

طالع ايضا