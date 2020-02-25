المعهد العسكري ينظم ملتقى حول تطور الصناعات العسكرية بنادي الجيش

نظم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، ملتقى حول تطور الصناعات العسكرية وانعكاساتها بالنادي الوطني للجيش.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يأتي هذا الملتقى، في إطار تجسيد برنامج النشاطات العلمية لسنة 2019-2020.

وأشرف على إفتتاح أشغال هذا الملتقى، اللواء عكروم علي، رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وحضر الملتقى، إطارات من الجيش الوطني الشعبي وباحثين جامعيين، وممثلين عن هيئات التكوين التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى مشاركة الملحقين العسكريين المعتمدين في الجزائر.

للإشارة، يهدف هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتطوير الصناعات العسكرية، خاصة من خلال التحكم في التكنولوجيات الدقيقة.

وكذا صيانة أنظمة الأسلحة وتصميم وإنتاج وتطوير المعدات والتجهيزات الضرورية، لضمان الجاهزية العملياتية لقواتنا المسلحة.