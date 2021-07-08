المعهد الفرنسي في الجزائر يلغي جميع فعالياته

بعد عدة أسابيع من الاستقرار، أخد الوضع الصحي في التدهور خلال الأيام الأخيرة. بعد زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا. حيث تجاوزت عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم الإعلان عنها عتبة 500 يوميًا.

وفي هذا الصدد، أعلن المعهد الفرنسي بالجزائر عن إلغاء جميع الأنشطة التي يشارك فيها الجمهور. وجاء في البيان “كإجراء احترازي صحي، ألغيت الأحداث التي تجمع الجمهور في المعاهد الفرنسية بالجزائر اعتبارا من اليوم. أشكركم على تفهمكم”.