المعهد الوطني للملكية الصناعية ينظم جائزة أفضل علامة تجارية ومسابقة أحسن اختراع

ينظم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الطبعة الأولى لجائزة أفضل علامة تجارية ومسابقة وطنية لأحسن اختراع.

وحسب بيان وزارة الصناعة، اليوم الأحد، يأتي هذا احتفالا باليوم الوطني للابتكار السادس والعشرين.

وتعد هاتان المسابقتان فرصة للمؤسسات الوطنية للترويج لعلامتها التجارية وعرض منتجاتها.

كما تعد هاتان المسابقتان فرصة للمبتكرين وحاملي المشاريع لعرض اختراعاتهم والتعريف بها.

وأشار بيان وزارة الصناعة أنه نظرًا للوضع الصحي الحالي، سيتم تنظيم المسابقتين، استثناء، عن بُعد.

وللمشاركة في المسابقة، دعت وزارة الصناعة الى ملء الاستمارات الموجودة على موقع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

وأشار بيان وزارة الصناعة أن الموعد النهائي لاستلام استمارات المشاركة في المسابقة هو 26 نوفمبر المقبل.