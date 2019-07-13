المغاربة يستفزون الجزائر ويُريدون خطف “بلماضي”!

طالبت جريدة “المُنتخب” المغربية جامعتها الملكية بالسعي لخطف الناخب الوطني “جمال بلماضي” من الجزائر، بعد الكان 2019 المُقامة في مصر.

وأعدت الصحيفة تقريرا مُطولا للبحث عن الحلول لإعادة “أسود الأطلس” إلى الواجهة في المُستقبل القريب، والإسم الأنسب لتعويض “هيرفي رونار”.

وإقترح كاتب المقال أن يقوم المغاربة بالإتصال بالرجل الأول في “الخضر”، والذي أبهر الجميع مع أشباله في نهائيات كأس إفريقيا.

يُذكر بأن هذه الرغبة تبقى مُجرد “حُلم” للأشقاء، بإعتبار أن إبن مُستغانم مُرتبط بعقد طويل الأمد مع “الفاف”.

وسيكون من الإستحالة بالنسبة لإدارة خير الدين زطشي أن تتخلى عن صانع أفراح الجزائريين، خاصة وأن نتائجه تتحدث عن نفسها.