المغاربة يشتكون الحكم الجزائري بن براهم للكاف !!

الرياضة
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المغاربة يشتكون الحكم الجزائري بن براهم للكاف !! صورة من اللقاء
بقلم حواز عبد النور

بعثت إدارة فريق الرجاء البيضاوي المغربي برسالة احتجاج إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم.

إدارة الرجاء طالبت الكاف بفتح تحقيق عاجل ضد بن براهم الذي أدار لقاء فريقها ضد تونجيت السنغالي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الرجاء في رسالته للكاف أن الحكم تمسك بإقامة اللقاء رغم سوء الأحوال الجوية وتأثر أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

واعتبر الرجاء أن الحكم الجزائري تمادى في قراراته عندما رفض احتساب ركلة جزاء واضحة ماتسبب في إقصاء النادي.


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