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المغاربة يشنون حربا نفسية قبل مواجهة مولودية الجزائر

الرياضة
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المغاربة يشنون حربا نفسية قبل مواجهة مولودية الجزائر صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

شن المغاربة حربا نفسية قبل مواجهة الوداد البيضاوي ضد الضيف مولودية الجزائر المُقررة يوم السبت في لقاء العودة من الدور ربع النهائي.

نادي الوداد البيضاوي المغربي أبلغ الاتحاد الافريقي لكرة القدم تخوفه الشديد من تعيين الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لادارة مواجهة العميد.

كما ذكر الوداد وقائع سابقة لجوشوا بوندو معه في دوري الأبطال إذ كان قد تواجد في مباريات حاسمة لخروج المغلوب أمام حوريا كوناكري الغيني وصن داونز وكانت له قرارات ظالمة في حق الفريق المغربي.

وأضاف الوداد في تقريره أن جوشوا كان حكما رابعا في النهائي الشهير لدوري أبطال إفريقيا الذي توقف بسبب غياب الفار ضد الترجي الرياضي التونسي.


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