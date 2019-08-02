المغاربة يصدمون الجزائر بشأن “بن ناصر الجديد”

أكد المغاربة ثقتهم الكاملة في إستحالة حمل “بن ناصر الجديد”، عز الدين توفيقي، لألوان المنتخب الوطني الجزائري، مهما كان الحال.

وأكد مصدر من الجامعة الملكية لموقع “lions de l’atlas”، بأن خريج مدرسة “باريس سان جيرمان” من الإستحالة أن يختار “الخضر”.

وأوضح ذات المصدر، بأن صاحب الـ20 عاما، لا يمتلك أي علاقة تذكر مع الجزائر لا من أبيه ولا من أمه.

وأكد المغاربة بأن والدة متوسط الميدان من مدينة القنُيطرة، وبالتالي فإن “الفاف” وإن حاولت ضمه فإنها لن تقدر على ذلك.

وأشار المراركة بأن “الفاف” لا تمتلك أية فُرصة للإستفادة من اليساري، إلا من خلال تجنيسه وهو ما يُعتبر صعب المنال.