المغاربة يُطالبون وادو بـ”العودة لرُشده” بسبب زطشي

تعرض القائد السابق للمنتخب المغربي، عبد السلام وادو، لإنتقادات لاذعة ببلده، بعد دعمه لخير الدين زطشي، في سباق “تنفيذية الفيفا”.

وأصدرت رابطة المُدربين المغاربة، بيانا رسميا، تُدين فيه الخرجة الأخيرة لوادو، بإعتباره وقف ضد مواطنه فوزي لقجع.

وطالب البيان من المُدافع الأسبق أن “يعود الى رشده”، ولا يغرد مُجددا خارج السرب، لأن ما يقوم به، حسبها، غير مقبول.

وكان وادو، منذ أيام مضت، قد إمنح رئيس الفاف، وأكد بأنه شخصية قادرة على تقديم الإضافة اللازمة للكرة الإفريقية.

ويُنافس زطشي، كل من المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة، وممثل غينيا الإستوائية، ندونغ، على مقعد في الفيفا.