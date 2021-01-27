المغاربة يُعلنون الأفراح مُسبقا بعد إقصاء زطشي

أعلن المغاربة الأفراح مُسبقا بعد إقصاء خير الدين زطشي من سباق الترشح للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقُبول ملف فوزي لقجع.

مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم قال لموقع كووورة العربي:”حاز فوزي لقجع قبولا من قبل لجنة المراجعة التابعة للفيفا وسيكون ضمن المرشحين للتنافس على مقعد في المكتب التنفيذي للفيفا”.

وأضاف المصدر:”نهج سيرة رئيس اتحاد الكرة المغربي قوي للغاية بتواجده ضمن لجان مهمة ومؤثرة بجهازي الكاف والفيفا”.

وختم:”لقجع لديه حظوظ وافرة لدخول المكتب التنفيذي للفيفا بعد أن انحصر الصراع بين 3 مرشحين فقط وهم هاني أبوريدة وغوستافو ندونغ بعدما رفضت ذات اللجنة ترشيح خير الدين زطشي”.