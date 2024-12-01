“المغاربية للإيجار المالي-الجزائر”: إصدار سندي مؤسساتي بقيمة 2 مليار دينار

أنجزت المغاربية للإيجار المالي الجزائر، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بنجاح إصدارا سنديا مؤسساتيا بقيمة 2 مليار دج، هو الرابع من نوعه.

وجاء هذا خلال جلسة لفرز إصدار السندات، تحت إشراف بنك التنمية المحلية. الوسيط الرئيسي لعمليات البورصة الذي يرافق الشركة في هذه العملية. بحضور ممثلي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) وكذا ممثلي البنوك العمومية و الخاصة.

وعرفت هذه الجلسة تقديم خمسة طلبات اكتتاب من طرف مستثمرين مؤسساتيين. بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دج، أي 100 بالمائة من مبلغ الإصدار الأولي. حيث تم تحديد مدة الاستحقاق بخمس سنوات،بمعدل قسيمة قدره 4ر5 بالمائة.

وتضمنت العملية 200 ألف سند بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف دج للسند، حسبما افاد به رئيس مجلس المديرين للمغاربية للإيجار المالي الجزائر، الامين سنوسي.