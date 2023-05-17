المغتربة “كايليا نمور” مؤهلة لتمثيل الجزائر في الجمباز

أعلنت وزارة الرياضة الفرنسية، رسميا عن السماح، للاعبة الجمباز الصاعدة، الفرانكو جزائرية، كايليا نمور، لجنسيتها الرياضية تمهيدا لتمثيل الجزائر، مستقبلا.

وكان الاتحادية الفرنسية للجمباز، قد عارضت في وقت سابق، ممارسة صاحبة الـ 17 ربيعا ممارسة الجمباز دوليا، لأسباب صحية تتعلق بالجانب الجسدي. وهو ما حرمها من تمثيل الجزائر، بالرغم من أن الاتحاد الدولي للجمباز، منحها موافقته على تغيير جنسيتها الرياضية جويلية 2022.

ونشرت وزارة الرياضة الفرنسية، أمس الثلاثاء، بيانا، قالت فيه إن الاتحاد الفرنسي للجمباز، بكامل مسؤوليته يعتبر أن سلامة كايليا نمور. الجسدية لا تحظى بالاحترام الكافي لكنه لا يعارض طلبها للتنافس في البطولة الإفريقية”.

كما أضاف ذات البيان، بأن اللاعبة الصاعدة (من مواليد 2006) ستشارك في منافسة دولية نهاية شهر ماي الجاري مع بلد آخر، في إفريقيا، مثلما تمنت.

وعليه فإن كايليا نمور، ستكون معنية بالمشاركة الجزائرية في البطولة الإفريقية الشهر الجاري في حال نجحت اتحادية الجمباز في تأهيلها، إلى جانب مشاركتها في الألعاب العربية، المقررة بالجزائر ما بين الـ 5 إلى الـ 15 جويلية القادم.