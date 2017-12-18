المغتربون يديرون ظهورهم للمنتخبات المغاربة !

بات رفض اللاعبين المغتربين ذوي الأصول المغاربية حمل ألوان بلدهم الأم، ظاهرة منتشرة بقوة في الآونة الأخيرة، خلافا للسنوات الماضية.

حيث يواجه المنتخب التونسي رفض العديد من الأسماء الناشطة في الدوريات الأوروبية لحمل ألوان النسور قرطاج، على غرار لاعب إشبيلية وسام بن يدر الذي رفض المنتخب.

إضافة إلى كل من مدافع ليستر سيتي يوهان بنعلوان وإلياس السخيري لاعب مونبليي اللذين رفضا مباشرة دعوة الناخب التونسي.

المغرب فقَد أفضلهم…

ويواجه المنتخب المغربي نفس المشكلة في الآونة الأخيرة، حيث رفضت العديد من الأسماء اللامعة تمثيل أسود الأطلس دوليا رغم إغراء المشاركة في المونديال.

على غرار منير الحدادي خريج مدرسة برشلونة الذي فضل تمثيل إسبانيا في روسيا 2018، وعبد الله كونكو لاعب لازيو الإيطالي الذي رفض المنتخب مباشرة وسابقا ابراهيم أفلاي الذي فضل اللعب لهولندا.

مغتربوا الجزائر يركبون السرب…

رغم أن الجزائر إستفادت من العديد من العصافير النادرة في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في منح الخضر التأهل لدورتين نهائيتين في جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014.

خرجت بعض الأسماء مؤخرا وفاجئت الجميع برفضها للمنتخب الوطني على غرار يوري برشيش في منذ أسابيع ونبيل فقير الذي راوغ الجميع في الوقت الذي يتجه لاعب ليون عوار في نفس لطريق.