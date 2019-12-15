المغترب المتهم بمحاولة إدخال كيلوغرام ونصف من الكوكايين أمام وكيل الجمهورية بسيدي محمد

قدمت صبيحة اليوم فرقة البحث و التدخل التابعة للأمن الوطنيBRI المغترب المتهم بمحاولة تهريب كيلوغرام ونصف من الكوكايين امام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اونلاين نقلا عن على صلة فإن مصلحة الشرطة القضائية لفرقة البحث و التدخل قد أنهت التحقيق مع المغترب و احالة قضيته على العدالة صبيحة اليوم.

وأضافت ذات المصادر أن المتهم يمثل الأن امام وكيل الجمهورية في هذه الأثناء قبل أن يتم إحالته على قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي محمد.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر العاصمة، قد أوقفت بداية الاسبوع ، مغتربا قادما من مدينة مرسيليا الفرنسية، وبحوزته أزيد من كيلوغرام من مادة الكوكايين.

ودخل المغترب الذي ضبطت بحوزته 1 كيلوغرام و50 غرام من الكوكايين، الجزائر قادما من مرسيليا على متن باخرة “ميديتيراني”

وقدرت مصالح الجمارك قيمة المخدرات الصلبة المحجورة بحوالي 2 مليار و130 مليون سنتيم