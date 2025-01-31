المغترب مهدي مرغم ثالث صفقات اتحاد العاصمة في الميركاتو الشتوي

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، ثالث صفقاتها خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالتعاقد مع الجناح الأيمن المغترب، مهدي مرغم، قادما من نادي فارينسي البرتغالي.

وحسب بيان إدارة “سوسطارة”، عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، فقد تم التعاقد مع اللاعب، مهدي مرغم، لموسمين ونصف.

ليكون بذلك ثالث صفقات الفريق خلال الميركاتو الحالي، بعد كل من أحمد خالدي، و رياض بن عياد.