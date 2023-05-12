قناة النهار المغربيان دنيا فيلالي وعدنان فيلالي يكشفان بالتفصيل فضائح وحقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن بقلم النهار أونلاين نشر في 12 ماي 2023 - 21:35 شارك غرِّد أرسل 33 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ITMm7 اقرأ أيضا "والي الجلفة :"استفادت الولاية من برنامج ضخم ومبالغ مالية تفوق 635 مليار في ظرف سنتين قناة النهار 12 ماي وقفة ترحم على شهداء الواجب الوطني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة قناة النهار 03 ماي بن شيخة : ما عندناش من واش نخافو قناة النهار 07 ماي صريح جدا: هل يتبرع الجزائري بكليته.. إجابات صادمة ! قناة النهار 10 ماي طالع هابط: شاهد ماذا فعل المخربون بمركز تجاري شيد بالملاير بالدويرة في العاصمة قناة النهار 23 أفريل جزائريون يفضلون قضاء ثاني أيام العيد في الغابات لممارسة الرياضة قناة النهار 22 أفريل مستغانم / التحضير لموسم الإصطياف.. رهان السلطات المحلية مع فتح شواطئ جديدة قناة النهار 03 ماي نرجس عوكة: تزوجت مولات 18 سنة تغربت صغيرة وعملي الحقيقي في مجال العقار في لندن قناة النهار 22 أفريل هذاماقاله وزير الإتصال بالنسبة للصحفيين الذين يطلبون إعتماد للعمل لصالح الإعلام الأجنبي قناة النهار 03 ماي صريح جدا: إنطلاق فروض الفصل الثالث.. هكذا يتعامل الأولياء مع أبنائهم المتمدرسين قناة النهار 25 أفريل