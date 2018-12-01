المغربية ياسمين بطالي تفوز بلقب ملكة حسناوات العرب في العالم 2019

فن وثقافة
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المغربية ياسمين بطالي تفوز بلقب ملكة حسناوات العرب في العالم 2019
بقلم أمينة ج

فازت المغربية ياسمين بطالي بلقب ملكة حسناوات العرب في العالم سنة2019، وذلك خلال النهائيات الدولية التي احتضنتها مدينة مراكش من 20 إلى 25 نوفمبر .

ونالت لقب الملكة الشرفية سهام بن سعد من الجزائر، ولقب الوصيفة الأولى المغربية صابرين العطاو والوصيفة الثانية جيهان البحيري من لبنان .
وبما أن المسابقة عرفت مشاركة متسابقات عربيات من الدول الأوروبية، فقد كان كان لقب حسناء أوروبا من نصيب نزهة خير من فرنسا وابتسام جلول من إيطاليا.
كما وقع الاختيار على دولة مالي لتكون ضيف شرف هذه الدورة وعليه كان لقب حسناء إفريقيا من نصيب أواديارا من مالي.


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