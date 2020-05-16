المغربي وادو يُدافع عن محرز

دافع الدولي المغربي الأسبق عبد السلام وادو، عن رياض محرز بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها في مواقع التواصل الإجتماعي.

ووصف القائد الأسبق لأسود الأطلس الدولي الجزائري بـ”الجانتلمان”، وبأن تصريحاته خلال بثه المُباشر الأخير، تم إخراجها عن إطارها كُليا.

وقال على حسابه في “تويتر” :”أريد أن أوضح لأبناء بلدي بأن كلام محرز عن المغرب والسينغال كان على سبيل المُزاح، إنه جانتلمان”.

وقامت العديد من وسائل الإعلام لدى الجارة الغربية، بالتلاعب بتصريحات نجم السيتي، وبثها ناقصة وتصويرها على أنها إساءة لهم.