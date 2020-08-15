المغرب: أنباء عن عزل الأمير رشيد بعد محاولته قتل إبن أخيه ولي العهد

أخبار العالم
  • -
  • 0
المغرب: أنباء عن عزل الأمير رشيد بعد محاولته قتل إبن أخيه ولي العهد
بقلم النهار أونلاين

نشر الناشط السياسي والصحفي المغربي عبد الحليم المرابط خبر عزل رشيد بن الحسن شقيق الملك محمد السادس بسبب محاولته قتل ابن اخيه ولي العهد الحسن بن محمد صاحب 18 عاما.

ووفق ماتداولته الصحف الدولية طلبت السلطات المغربية من إسبانيا تسليم الصحفي المغربي المرابط الذي نشر خبر محاولة رشيد بن الحسن تصفية ولي العهد.

كم سرب المرابط خبر محاولة شقيق محمد السادس الانفراد بالحكم بعد تفاقم الحالة الصحية لأخيه الملك.

وفي ذات السياق تحدثت مصادر اعلامية اسبانية عن اجتماع طارئ داخل القصر الملكي.

الإجتماع جمع مستشار الملك محمد السادس الصهيوني أزولاي وقائد الجيش الملكي ورئيس الحكومة وكذامدير المخابرات بعد تفاقم الحالة الصحية للملك.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=871093

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com