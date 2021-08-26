المغرب.. اغتيال صاحب مطعم “يهودي” في طنجة

أعلنت شرطة مدينة طنجة المغربية، عن فتح تحقيق، لتحديد ظروف جريمة قتل صاحب مطعم يعتنق الديانة اليهودية باستعمال السلاح الأبيض. وقالت الشرطة القضائية إن التحقيق يهدف “لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بتورط شخص يبلغ من العمر 36 سنة”.

ويعتبر الجاني من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام وتبدو عليه علامات الاضطراب العقلي -حسب الهيئة-. وذكر بيان المديرية العامة للأمن أن “المعطيات الأولية تشير إلى تردد المشتبه فيه بشكل دائم على المطعم الذي يسيره الضحية.

وأشار البيان أن الضحية، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، وكان الجاني يتردد على المطعم بغرض تلقي وجبات غذائية مجانية. قبل أن يدخل بخلاف مع الضحية، انتهى بالاعتداء الجسدي بواسطة سكين من الحجم الصغير تسبب بوفاته خلال نقله للمستشفى.

وأضافت المديرية، أنه تم وضع المشتبه فيه في السجن المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات. فيما ترجح الإفادات الأولية أن الجريمة مرتبطة بخلاف عرضي.