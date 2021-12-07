المغرب.. انتحار مالك بازار شهير في مراكش بسبب كورونا

أقدم مالك “بازار” مشهور في سوق السمارين في المغرب، على الانتحار برمي نفسه من فوق سطح منزله بحي باب دكالة بمقاطعة مراكش.

كما جاء سبب انتحار مالك “بازار” حسب وسائل إعلام مغربية، هو القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا. إضافة إلى الأزمة المادية الخانقة مع قلة فرص العمل.

وفور علم رجال الأمن بالواقعة انتقلوا إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساتها وتم نقل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمراكش.

وخرج عديد من المواطنين المغربيين، في مظاهرات تنديدا بالسياسة المنتهجة والخناق المفروض بسبب وباء كورونا. ولم يسلم التطبيع الاخير مع الكيانم الصهيوني من المظاهرات.

ونظم الطلبة والعاطلون في مدينة آسفي بالمغرب وقفة إحتجاجية جديدة، ضد قرارات وزير التربية شكيب بنموسى حول شروط ولوج وظيفة التعليم. إضافة إلى غلاء المعيشة، و”جواز التلقيح”. رافعين العلم الفلسطيني، ونددوا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأجمعت الوقفة، التي نظمت بحديقة ساحة الإستقلال وسط المدينة على “التضامن مع الشعب الفلسطيني، واعتبار قضيته أمانة في أعناق المغاربة، وانضمت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتنسيقيات محلية رافضة لجواز التلقيح، ولغلاء المعيشة.

وعرفت الوقفة، خلال انطلاقتها، تشنجا بين المحتجين. حيث رفع كل فصيل شعاره في وقت واحد لإثبات الحضور. ما دفع متحدثا باسم المعطلين، وآخرين إلى التدخل لتهدئة الوضع. والإشارة إلى أن قضيتهم جميعا واحدة. بالإضافة كذلك إلى التأكيد بأن الوقفة مشتركة، وهدفها “إسقاط القرارات العشوائية التعسفية، التي تمس التعليم، والصحة، والمعيشة”.

وخلّف قرار تحديد سن 30 عاما كحد أقصى للمترشحين والمترشحات لاجتياز مسابقات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات. احتجاجات واسعة برحاب عدد من الجامعات، مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع عنه.

المغرب.. مظاهرات ضد التطبيع و غلاء المعيشة

وأشار متدخل باسم جبهة مناهضة الغلاء، خلال الوقفة، إلى أن “القرارات، التي اتخذتها الحكومة لها علاقة بتوصيات صندوق النقد الدولي، والشركات الكبرى، التي تحكم العالم”.

وخرج متظاهرون في عدة مدن بالمغرب في مسيرات حاشدة رافضة للتطبيع وللتنديد بالاتفاقية الأمنية بين المغرب والكيان الصهيوني. حيث رفعوا خلالها الرايات الفلسطينية وأبدوا غضبهم من “القرارات غير الشعبية” التي يتخذها النظام المخزني والتي تضر باستقرار المملكة وأمنها .

وبث مترددو مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمسيرات من بينها بث مباشر من مختلف المدن المغربية على غرار طنجة والدار البيضاء وجرسيف وزايو والجديدة والمحمدية والقصر الكبير والوزان .

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