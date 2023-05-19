المغرب تتقدّم على السنغال بهدف مقابل صفر في الشوط الأول

تقدّم منتخب المغرب بهدف مقابل صفر أمام السنغال في النهائي المقام بملعب نيلسون مانديلا ضمن منافسة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وتجري المباراة بملعب نيلسون مانديلا وسط حضور جماهيري متوسط من الجانبين وخاصة الجانب الجزائري الذي أعطى طابعا خاصا للحدث الكروي.

وسجّل الهدف الوحيد لمنتخب المغرب عبد الحميد ايت بودلال. الذي اجبر المنافس على تغيير وتيرة الشوط الأول. وأصبح أكثر إثارة.

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