المغرب ترد على الجزائر وتزاحمها في “حليلوزيتش”

ستجد “الفاف” نفسها على موعد مع مُنافسة شرسة، مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، للحصول على خدمات البوسني “وحيد حليلوزيتش”.

وأشارت تقارير إعلامية مغربية، بأن، فوزي لقجع وبهذه الخطوة يريد الرد على الإتحاد الجزائري الذي أبدى اهتمامه بالفرنسي “هيرفي رونار”.

وينوي المغاربة، تقديم مُقترح مالي “ضخم” لأسطورة “نانت”، وهو ماسيرفع من أسهمه ويُعقد مهمة الجزائر في إقناعه.

ويأتي إهتمام “أسود الأطلس” بـ”الكوتش” ليؤكد بأنهم يتجهون للتخلي عن مُدربهم، المُرشح وبقوة للإشراف على مُحاربي الصحراء وخلافة، رابح ماجر.

وأكد، خير الدين زطشي، في آخر تصريح له بأنه “رونار” ضمن قائمة الأسماء التي يستهدفها، لإعادة قاطرة “الخضر” للسكة مُستقبلا.