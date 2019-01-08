المغرب تشعل صراع “كان 2019” مبكراً !!

أكد رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، بأن أسود الأطلس سيذهبون لمصر من أجل التتويج بكأس أمم إفريقيا.

وفي تصريحات صحيفة لهخلال حفل “الكاف” قال:”المنتخب المغربي لن يتنازل عن حقه المشروع في فوز بلقب كأس إفريقيا للأمم 2019″.

وأضاف:”المغرب يحقق نتائج كبيرة في الفترة الأخيرة، وأظهر للجميع بأنه منتخب من مستوى عالي جدا، وقادر على حمل اللقب عاليا”.

يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن اليوم رسميا إختيار مصر من أجل استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بدل الكاميرون.