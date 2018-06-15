المغرب تشكر الجزائر على دعمها

الرياضة
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المغرب تشكر الجزائر على دعمها
بقلم كريم.تيغرمت

شكر وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الجزائر، على دعمها لملف المغرب في الترشح لاحتضان كأس العالم لسنة 2026.

وكشف موقع “le360” المغربي، أن ناصر بوريطة، اتصل هاتفيا بالسفير الجزائري بالمغرب، أين عبر له عن شكر المغرب للدعم الذي حظيت به من الجزائر.

وجاء هذا عقب تصويت الجزائر، لصالح المغرب، خلال منافستها للثلاثي الأمريكي (المكسيك، أمريكا، كندا) على احتضان مونديال 2026.

يذكر أن النجم الجزائري لسنوات الثمانينات، لخضر بلومي، كان ضمن نجوم الكرة الذين اختارتهم المغرب لتمثيل ودعم ملف ترشحها لاحتضان مونديال 2026.

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