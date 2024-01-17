المغرب تفوز أمام تنزانيا بثلاثية نظيفة

تمكن منتخب المغرب من الفوز بثلاثية نظيفة أمام منتخب تنزانيا من تسجيل الثلاثي سايس و اوناحي و النصيري بملعب “لاورينت بوكو”.

وعرفت المباراة طرد لاعب تنزانيا نوفاتوس ميروشي، من قبل الحكم الرئيسي الذي تسبب في كسر المباراة بعض الشيء.

وحقق منتخب المغرب أول فوز لمنتخب عربي بعد خسارة كل من تونس و و تعادل المنتخب الوطني الجزائري.

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