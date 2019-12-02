المغرب تمنع برلمانيين باسكيين من دخول المناطق الصحراوية المحتلة

أقدمت السلطات المغربية زوال امس الاحد ، على منع مجموعة من البرلمانيين الباسكيين من دخول عاصمة الصحراء الغربية العيون المحتلة وأرغمتهم على الرجوع على متن الطائرة التي أقلتهم من جزر الكناري.

وتضم المجموعة البرلمانية التي تعرضت للتوقيف والإبعاد كلا من خوسي إسترارونا (حزب بيلدو) كارميلو باريو (الحزب الشعبي الباسكي) إنيغو مارتينيز (بوديموس).

كما تم منع كل من النائب إيفا خويث (الحزب الوطني الباسكي) وإيوانا أوسا إيتشبيتي (منسقة الاتحاد من أجل الصحراء الغربية) .

وكانت المجموعة بصدد عقد مجموعة من اللقاءات مع جمعيات ونشطاء صحراويين من أجل الوقوف على حقيقة الوضع الحقوقي بالأراضي الصحراوية المحتلة وكسر التعتيم الممارس من طرف الاحتلال المغربي.

جدير بالذكر ، فإن المغرب يعمد منذ احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية، على إغلاق المنطقة المحتلة أمام البعثات والوفود الأجنبية في محاولة لطمس معالم جرائمه وانتهاكه لحقوق الشعب الصحراوي.