المغرب تنظم حفل زفاف شخصية يهودية رفيعة المستوى

شهدت منطقة أكفاي القروية في مراكش في المغرب، حالة استنفار أمني استعدادا لتنظيم حفل زفاف شخصية أمريكية يهودية رفيعة المستوى. كما أوضح موقع “زنقة20” نقلا عن مصادره، أن الحفل سيحضره عدد من الشخصيات البارزة والتي تحمل الجنسية الإسرائيلية والأمريكية.

وأضاف أن الاستعدادات الخاصة بحفل الزفاف، بدأت منذ أيام على الطريق الرابطة بين مراكش وأكفاي. حيث تمت مباشرة تعبيد الطريق وصباغة وتشجير وتنظيف قارعة الطريق.

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كما أشار إلى أن حفل الزفاف سيحضره شخصيات من عوالم السياسة والمال والأعمال والفن والدبلوماسية. وكشف أن السلطات المغربية رخصت بصفة استثنائية بهبوط طائرات خاصة تحمل هذه الشخصيات، على مطار المنارة الدولي. خلال هذه الفترة المتزامنة مع تعليق الحكومة المغربية لجميع الرحلات الجوية من وإلى المغرب.

وتابع الموقع ذاتها، أن والي مراكش ومسؤولين أمنيين حلوا منذ أيام بمنطقة أغفاي للوقوف على ترتيبات حفل الزفاف. الذي سيجري في منتجع في الهواء الطلق المفتوح، بعدد محدود من المدعوين.

وأشار إلى أن ترقب حضور شخصيات أمريكية وإسرائيلية مرموقة، فرض اهتماما خاصا وإشرافا شخصيا من والي جهة مراكش. على ترتيبات تأمين حفل الزفاف وتنظيمه في أجواء جيدة.

وقامت الشرطة المغربية بحملة إعتقالات واسعة بعد إقدام نشطاء على حرق راية الكيان الصهيوني في مسيرات سلمية.

ويشهد المغرب مسيرات سلمية في الذكرى السنوية لاتفاقية العار التطبيع مع الكيان الصهيوني. حيث رفع الناشطون أيضا شعارات مناهضة لنظام المخزن.

من جهتها الشرطة المغربية قامت باعتقالات عديدة وتعاملت بوحشية القمع و العنف مع المسيرات السلمية التي شارك فيها كل فئات المجتمع المغربي بما فيهم نساء وشيوخ.

كما عبرت جمعيات حقوقية مغربية ودولية عن امتعاضها لهذا التصرف. ونددت بالممارسات القمعية ضد النشطاء.