المغرب.. حصيلة الإصابات بكورونا تتجاوز حاجز الـ1000 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز الـ 1000 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الثامنة صباحا من يوم الإثنين.

ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة، إلى 1113 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن بلغ 76 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 71.

وتهيب وزارة الصحة المغربية، بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.