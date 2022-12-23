المغرب: دعوات لتوسيع التعبئة الشعبية ضد التطبيع

انتفض مناهضو التطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب، في الذكرى الثانية لاتفاقية الخيانة والعار بين الدولة المغربية وكيان الاحتلال الصهيوني.

ودعا مناهضو التطبيع، لتوسيع رقعة التعبئة الشعبية في كل انحاء المملكة المغربية. وذلك من خلال تنظيم وقفات إحتجاجية يوم السبت المقبل.

وندد المعنيون، بالتصاعد المذهل والمخجل لخطوات التعاون الرسمي مع الكيان الصهيوني التي تروم المساس بعمق المجتمع المغربي.

وقررت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، تنظيم اليوم الوطني التضامني الثامن مع الشعب الفلسطيني.

بالإضافة إلى الدعوة لأشكال ووقفات احتجاجية في كل مناطق المغرب يوم السبت 24 ديسمبر 2022. تحت شعار “جميعا مع فلسطين ولحماية بلادنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

ودعت الجبهة الى ضرورة المشاركة بقوة في هذه التظاهرات من اجل التنديد في وجه المطبعين ومطالبتهم بإسقاط هذه الاتفاقية المشؤومة.

ودعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بدوره الى دعم وقفات الجبهة المغربية لدعم فلسطين. وضد التطبيع لإدانة المطبعين والنضال من أجل إسقاط التطبيع.

وأكدت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين، أن إستمرار المخزن في نهجه التطبيعي مع الكيان الصهيوني هو ضد إرادة الشعب المغربي وضد المصالح العليا للوطن.

وعبرت جماعة العدل والإحسان، عن استغرابها من هرولة النظام المغربي نحو التطبيع. والذي قالت انه فاق نظراءه في التمكين لعدو الاحتلال الصهيوني في بلدانهم.

كما جددت الجماعة موقفها القوي الرافض لأي علاقة مع الكيان الصهيوني. مؤكدة إدانتهما لهذا القرار الذي يمثل سقطة كبرى، فالخيانة كما قالت “ليست وجهة نظر”.

وهو نفس الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي جدد التأكيد على أن الاتحاد سيواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وبدورها، وجهت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة نداء للشعب المغربي تدعوه الى هبة جماهيرية نصرة لقضايا الامة.