المغرب: ضبط أكثر من 5 أطنان من المخدرات مجهزة للتهريب خارج البلاد

ضبطت السلطات المغربية، أكثر من 5 أطنان من مخدر الحشيشة وهي معدة للتهريب إلى خارج البلاد.

وحجزت دورية لعناصر من البحرية الملكية، رزما من مخدر الشيرا “يبلغ وزنها الإجمالي 4 أطنان كانت معدة للتهريب ومخبأة بشاطئ قرب مدينة الحسيمة، حسب وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري .

كما تم إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و603 كيلوغرامات من مخدر الشيرا “الحشيشة”، في قرية قرب مدينة كلميم الصحراوية حسب اعلان لمديرية العامة للأمن المغربي.

وتم ضبط هذه الكمية من المخدرات مدفونة بمنطقة صحراوية بالقرب من خيمة غير مأهولة، مشيرا إلى استمرار البحث لتوقيف كل المشاركين في هذه الشبكة الإجرامية.