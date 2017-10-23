المغرب عرض الدعم على بلمختار لضرب أهداف معينة في الجزائر

الإرهابي «الشاذلي» يكشف خلال تصريحاته أمام مصالح الأمن:

قائد الهجوم الإرهابي على تيڤنتورين بن شنب أكد تلقي مساعدات مادية من المخزن

كشفت تصريحات الإرهابي «ن.محمد الحسين» المكنى «الشاذلي» الذراع الأيمن لقائد الهجوم الإرهابي على قاعدة تيڤنتورين الغازية «محمد بشنب»، عن عرض نظام المخزن لمساعدات مادية ومالية ضخمة على الحركة الإرهابية التي كان يتزعمها الإرهابي «مختار بلمختار» من أجل تنفيذ مخططاته وأجندته بالجزائر.

وقال «الشاذلي» في تصريحاته لدى مصالح الأمن، إن الحركة الإرهابية التي ينتمي إليها بزعامة «مختار بلمختار»، قد تلقت عروضا مادية ومساعدات من قبل نظام المخزن من أجل تنفيذ مخططاته، خاصة وأن أهداف الحركة الإرهابية بدأت انفصالية، قبل أن تتحول إلى حركة إرهابية، حيث أخطره «بشنب» الذراع الأيمن لـ«بلمختار»، بأن المغرب عرض عليهم الدعم المادي والمعنوي.

وأضاف ذات المتحدث في مجمل تصريحاته -حسبما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ«النهار»- بأنه اجتمع خلال تلك الفترة، وبعد تلقي عروض للدعم والتمويل من قبل نظام المخزن، اجتمع بكل من الإرهابي «بشنب محمد» والإرهابي «مختار بلمختار» زعيم الحركة الفعلي وأمير كتيبة «الموقعون بالدماء»، أين تم حينها التخطيط لضرب الشركات البترولية العاملة بالصحراء بالمتفجرات وتصوير العملية لبثها عبر قنوات تلفزيونية عالمية.

وسبقت تصريحات الإرهابي التي أطلقها لدى الجهات الأمنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف القاعدة الغازية تڤنتورين في شهر جانفي 2013، وهي العملية الإرهابية التي جاءت بعد هذه التصريحات، الأمر الذي يؤكد بأن المخزن كانت له يد في العملية الإجرامية والهجوم الإرهابي بالنظر لكونه قدم مساعدات مادية للحركة الإرهابية.

وتم خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف القاعدة الغازية بتڤنتورين، القضاء على قائد العملية «محمد بشنب» و31 إرهابيا آخرا، فيما تم القبض على 3 آخرين من قبل قوات الجيش التي نفّذت العملية. وأكد ذات الإرهابي في تصريحاته، بأنه كان يجتمع رفقة «بشنب» قائد هجوم تڤنتورين و«بلمختار» أمير القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في الصحراء من أجل التخطيط للمناطق التي سيتم ضربها والأماكن الاستراتيجية التي يمكن استغلالها كمخابئ للأسلحة بأغلب ولايات الجنوب لتقريبها من النقاط المستهدفة.