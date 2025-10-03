المغرب.. غوتيريش يدعو إلى إجراء تحقيق في مقتل 3 محتجين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ليلة الخميس إلى الجمعة، إلى إجراء تحقيق سريع في ملابسات مقتل 3 مغاربة.

وتسبب القمع الوحشي للأمن المخزني، في مقتل ثلاثة مغاربة على الأقل وجرح المئات من المحتجين.

وقوبل المحتجون بقمع واسع وسط اتساع المظاهرات التي تشهدها عدّة مدن مغربية لليوم السابع توالياً.

ودعا غوتيريش إلى تحقيق سريع ونزيه لضمان المسائلة حول قمع المحتجين المغاربة.

وأعرب غوتيريش عن استنكاره للقمع الذي قوبلت به المظاهرات في المغرب.

كما شدّد الأمين العام الأممي على هدف تحقيق المساءلة وسيادة القانون بشأن حصيلة قمع الاحتجاجات السلمية في المغرب.

ورفع المتظاهرون، مطالب “اجتماعية صرفة واقعية ومقبولة”، وطالبوا السلطات بضمان الحق في التظاهر والتجمع السلمي واحترام حرية التعبير السلمي.