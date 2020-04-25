المغرب.. فتوى بجواز عدم تغسيل المتوفين بكورونا

قال المجلس العلمي الأعلى في المغرب، إن ضحايا فيروس كورونا المستجد، يعدون شهداء، مجيزا عدم تغسيل جثثهم.

وبرر المجلس العلمي، قراره، حسب موقع “هسبريس المغربي”، كون عملية الغسل تشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث، وتتسبب في تفشي الوباء.

وجاءت فتوى المجلس الأعلى، جوابا على طلب الفتوى المقدم له من وزير الصحة حول عدم غسل المتوفين بسبب مرض فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الفتوى، أن المتوفى بهذا المرض الخطير والمعبر عنه بالطاعون، يعتبر في حكم الشهداء في سبيل الله.

مشيرة لما يكون له من فضل ومكانة عند الله تعالى ويناله عنده سبحانه من عظيم الأجر والمثوبة، كما جاء في حديث نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، حسب ذات المصدر.

ويرى المجلس العلمي للأعلى، أنه يجوز شرعا للسلطة الصحية أن تتخذ من التدابير والإجراءات الوقائية ما تراه مناسبا، لمنع انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.