المغرب.. ماذا يحدث مع الأجانب؟!

تشهد، المغرب، في الآونة الأخيرة، موجة من الجرائم في حق السياح الأجانب في مختلف مناطق البلاد. حيث قامت الشرطة القضائية بولاية أمن أغادير باعتقال مشرد عمره 34 عاما، اقتحم منزل سيدة أجنبية مقيمة في المغرب. كما سرق مبلغا ماليا لها وأصابها بجروح -حسب موقع روسيا اليوم نقلا عن هسبريس المغربية-.

في حين أشار بيان الشرطة إلى أن “المشتبه فيه الذي يعيش بدون مأوى معروف، ولج منزل سيدة أجنبية مقيمة بالمغرب”. مستغلا “باب المرآب الذي كان مفتوحا”.

كما أضافت الشرطة أن المشتبه به “مشرد”، عرض السيدة لإيذاء عمدي طفيف وسرقة مبلغ مالي زهيد. “قبل أن يلوذ بالفرار مخلفا وراءه ورقة خطية مكتوبة بطريقة عشوائية وغير مفهومة”.

وأفادت الشرطة، إلى “التدخل الفوري لعناصر الشرطة مكنها من توقيف مرتكب هذا الفعل الإجرامي”. و”الذي تم وضعه في الحجز لحين عرضه على النيابة العامة المختصة”.

وفي واقعة أخرى، شهد سوق في تزنيت جنوب غرب المغرب، جريمة قتل راحت ضحيتها مواطنة فرنسية طعنا. فيما تم الاعتداء على أخرى بلجيكية بمقهى في أغادير.

كما أكدت وسائل إعلامية، أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما. مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد دوافع فعله.

وفتحت الشرطة المغربية، تحقيقا في مقتل فرنسية قتلت في سوق جنوب غرب المملكة. حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، التي أفادت بإلقاء القبض على مشتبه به.

وبحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم التعرف على الضحية على أنها مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 79 عامًا. وتقيم في موقع تخييم بالقرب من مدينة تزنيت، جنوب أغادير.

كما تم تحديد أن المشتبه به قد تم إدخاله مسبقًا إلى مستشفى للأمراض النفسية من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2021.

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