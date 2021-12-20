المغرب ومصر يضغطان لحرمان الخضر من الدفاع عن لقبهم!

يضغط المصري هاني أبو ريدة والمغربي فوزي لقجع، رفقة البوركينابي سيتا سانغاري، لتأجيل “الكان” وحرمان الخضر من الدفاع عن لقبهم.

وكشف موقع “كام فوت” الكاميروني، بأن الثلاثي السالف ذكره، يساند رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الرافض للعب المنافسة القارية، جانفي القادم.

ويصر رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، من جهته، على لعب كأس أمم إفريقيا في موعدها.

ويؤكد معارضو “الكان”، بأن لعبها سيكون خطيرا، بعد تفشي المتحور أوميكرون مؤخرا.

يذكر بأن الخضر سيدخلون، الأسبوع القادم في تربص مغلق، تحضيرا للكان القادمة، التي يطمحون للمحافظة على لقبها.