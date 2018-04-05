المغرب وموريتانيا ينسحبان من المُشاركة في دورة “لوناف” بتلمسان

إنسحب المنتخب المغربي والمنتخب الموريتاني لأقل من 15 سنة من المُشاركة في دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.

المُقررة من ال9 وإلى غاية ال15 أفريل الحالي بمدينة الغرب الجزائري “تلمسان”.

ليتقرر رسميا مُشاركة ثلاث مُنتخبات فقط في الدورة هي البلد المنظم الجزائر إضافة إلى منتخبي تونس وليبيا.

وبعد إنسحاب المغرب وموريتانيا ستُلعب الدورة على شكل بطولة مُصغرة يُتوج بها صاحب المركز الأول.

وسيكون البرنامج على النحو التالي:

الجزائر-تونس يوم ال11 أفريل.

ليبيا-تونس يوم ال13 أفريل.

الجزائر-ليبيا يوم ال15 أفريل.