المغرب يتجاوز جزر القمر ويبلغ ثمن نهائي الكان

تجاوز أمسية اليوم الجمعة مُنتخب المغرب نظيره جزر القمر في منافسة كأس أمم إفريقيا كان 2021 بالكاميرون.

المواجهة التي جرت بملعب أحمدو أهيدجو انتهت بفوز المغرب بهدفين دون رد.

ويدخل هذا اللقاء الذي سمح للمغرب بضمان التأهل للدور ثمن النهائي لحساب الجولة الثانية من المجموعة C.

وسجل ثنائية المغرب كل من سليم أملاح في الدقيقة ال16 وزكرياء أبو خلال في الدقيقة ال88 في حين ضيع يوسف النصيري ركلة جزاء في الدقيقة ال81.

وتصدر المنتخب المغربي بعد هذا الفوز المجموعة ب6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الغابون.

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كما علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” على المباراة الافتتاحية للكان التي جمعت اليوم الكاميرون ببوركينافاسو.

كما رفض عمارة التعليق على سؤالا يتعلق بسهولة المأمورية بالنسبة للخضر بعد مشاهدته مستوى المواجهة الافتتاحية.

حيث اكتفى بالقول:”لا أريد الدخول في هاته التفاصيل وهذه مجرد مباراة افتتاحية”.

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أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أن الاتحادية نددت بالمطالب. التي تدعو لإلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها بالكاميرون.

و أجرى رئيس الفاف حوارا مطولا مع قناة “الجزائر الدولية”، للحديث عن تتويج الخضر بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية. و قال “هناك من تحجج بأن ظروف الوقاية من تفشي كورونا في الكاميرون غير كافية، لحماية اللاعبين الأفارقة الناشطين بالدوريات الأوروبية”.

كما تابع عمارة “أعتقد أن التفكير في إلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا يعتبر قلة احترام للمنتخبات الإفريقية”. و “يجب أن نندد بهذا القرار وهذا ما قمنا به”.

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وجه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، رسالة تعزية ومواسات، إثر وفاة لاعب مولودية سعيدة، سفيان لوكار.

ونشرت “الفاف”، رسالة التعزية التي وجهها عمارة، باسمه، وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، لعائلة الفقيد، وكل أسرة كرة القدم.

كما أبدى رئيس الفاف، من خلال هذه الرسالة، عن تأثره الشديد، بهذه الفاجعة الأليمة، التي أصابت كرة القد الجزائرية.

يذكر أن اللاعب سفيان لوكار، توفي إثر سكتة قلبية، خلال مشاركته في مباراة فريقه مولودية سعيدة، أمام جمعية وهران.