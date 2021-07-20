المغرب يتجسس على هاتف ماكرون والحكومة الفرنسية

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية ان جهاز أمني مغربي نفذ عملية تجسس بإستخدام برنامج جوسسة إسرائيلي إستهدف به الرئيس الفرنسي ماكرون . ووفق ذات الصحيفة فقد كان من بين المستهدفين في عملية الجوسسة إيمانويل ماكرون وكذا ريس وزارائه السابق إدورارد فيليب

كما إستهدفت عملية الجوسسة 14 وزيرا عبر هواتفهم النقالة.

وأضافت الصحيفة ان هذه العلمية لم تمر بالسهل على نظام المخرن. حيث انه وفي اول تعليق للإيليزي “إذا كانت الوقائع صحيحة فمن الواضح أنها خطيرة للغاية”. وأضاف الإيليزي “سوف يسلّط كلّ الضوء على الأمر”.

وحسب التسريبات التي كشفت عنا صحيفة الغارديان البريطانية ، وكذا واشنطن بوست الأمريكية، تتعلق ببرنامج التجسس الإلكتروني. والمعروف بإسم “بيغاسوس” وينتج من قبل شركة ” إن .إس. أو” الصهيونية وهذا لفائدة دول وهيئات منها المغرب.

هذا وأشارت التسريبات إلى وجود 50 ألف رقما هاتفيا لسياسيين وصحفيين وأيضا ناشطين سياسيين مستهدف بعملية التجسس