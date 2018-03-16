المغرب يترشح رسميا لتنظيم مونديال 2026

قدم المغرب، رسميا ملف ترشحها لتنظيم مونديال 2026، حيث وضع ملفه أمس الخميس لدى “الفيفا”.

حيث تنقلت لجنة ترشيح المغرب لإحتضان مونديال 2026، إلى مقر “الفيفا” بمدينة زيوريخ السويسرية، ليقدم ملف ترشح “المغرب”.

وجاء في ملف الترشيح بلاغ، يؤكد أن المغرب يطمح أن يجعل هذه التظاهرة لإبراز جمال كرة القدم وروعتها في عيون العالم.

ومن المنتظر أن يقوم خبراء من “الفيفا” بزيارة رسمية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 أفريل المقبل لتفقد المرافق.

وفي المقابل سيكون المغرب المنافس الوحيد للملف الأمريكي، المكون من أمريكا والمكسيك وكندا وستعلن “الفيفا” عن البلد المنظم عشية انطلاق مونديال 2018 بروسيا.