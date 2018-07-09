المغرب يحتضن مباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية

حدد الإتحاد الإسباني لكرة القدم، موعد ومكان إجراء مباراة كأس السوبر الإسباني 2018، والتي ستجمع نادي برشلونة، بإشبيلية.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الإتحاد الإسباني للعبة، إجتمع اليوم، ليقرر إجراء هذه المواجهة في الـ12 أوت المقبل بمدينة “طنجة” المغربية.

وقرر الإتحاد الإسباني، العودة للنظام القديم في هذا النهائي، حيث سيلعب في مباراة واحد بملعب محايد، بدل من أن يلعب في مبارتين (ذهاب وإياب).

وبهذا سيكون ملعب “طنجة” بالمغرب، على موعد مع عرس كروي كبير، يوم الـ12 من شهر أوت المقبل.